كشفت صحيفة "تلغراف"، أن المرشحة الديمقراطية الأكثر حظا لخوض الانتخابات عن حزبها كامالا هاريس، ستكون الزعيمة الأكثر يسارية التي تجلس على المكتب البيضاوي على الإطلاق، في حال فوزها.

واستشهدت الصحيفة بذلك على سجلها، وأيضًا على تعهداتها في حملتها الانتخابية لعام 2019، حيث أشارت إلى مجموعة من تصريحاتها ومبادراتها ومواقفها.

وفي هذا الصدد، يصف كبير خبراء الاقتصاد في أمريكا الشمالية لدى كابيتال إيكونوميكس بول آشورث، هاريس، بأنها "تركز على القضايا الاجتماعية أكثر من المبادرات الاقتصادية".

في حين، أوردت "تلغراف" أبرز السياسات الاقتصادية والتنظيمية التي سبق أن تبنتها هاريس التي قد تصبح قريبا الرئيس الأمريكي الأكثر ميلا إلى اليسار في زمن السلم، وفق تعبير الصحيفة.

ضريبة الدخل

-دعت هاريس في وقت سابق إلى فرض ضرائب أعلى على الدخل ومكاسب رأس المال والميراث والمعاملات المالية؛ للمساعدة في تمويل موجات الإنفاق المختلفة.

-تؤيد إعادة المعدل الأعلى لضريبة الدخل إلى 39.6٪ بعد أن خفضه الرئيس ترامب إلى 37٪ في عام 2018. يريد بايدن أيضًا إعادة تقديمه للأشخاص الذين يكسبون أكثر من 400 ألف دولار.

-كان أحد مقترحاتها الكبرى خلال السباق الديمقراطي لعام 2019 هو زيادة ضريبة الميراث لتغطية زيادة في متوسط ​​أجور المعلمين جميعهم قدرها 13500 دولار. وكانت التكلفة 315 مليار دولار ــ أو ما يزيد قليلا على 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

-كانت ضريبة الشركات هدفًا كبيرًا آخر لهاريس؛ فقد انتقدت قرار ترامب بخفض المعدل الرئيسي إلى 21%، واقترحت رفعه مرة أخرى إلى مستواه السابق البالغ 35%، وهذا أعلى بكثير من المعدل الذي اقترحه بايدن وهو 28%.

الإنفاق المالي

-كان قانونها "دعم الطبقة المتوسطة" سيقدم دفعات نقدية تصل إلى 6 آلاف دولار سنويا للمتزوجين، على الرغم من أن المدفوعات سوف تبدأ في التناقص بالنسبة للأشخاص العزاب الذين ليس لديهم أطفال، ويكسبون أكثر من 50 ألف دولار والمتزوجين بمجرد أن يكسبوا أكثر من 100 ألف دولار.

في ذلك الوقت، قال مركز الميزانية وأولويات السياسة، وهو مؤسسة بحثية ذات ميول يسارية، إن الخطة من شأنها انتشال 9 ملايين شخص من براثن الفقر، في حين زعم ​​فريق هاريس أنها ستفيد نحو 80 مليون أمريكي.

ولكنها جاءت أيضًا بتكلفة باهظة بلغت تريليونيْ دولار على مدى عقد من الزمان.

-كان أحد مقترحات هاريس الجذرية هو الرعاية الصحية للجميع، والتي كانت مستوحاة أيضًا من بيرني ساندرز، والتي اقترحت أنها ستمولها من خلال زيادات ضريبية على أصحاب الدخول المرتفعة والأشخاص الذين يبيعون الأصول.

الأنظمة القانونية

-شغلت هاريس منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا من عام 2011 إلى عام 2017، حيث كرست قدرًا كبيرًا من وقتها لقضايا حماية المستهلك.

-اشتهرت بمساعدتها في التفاوض على تخفيف أعباء ديون البلاد بقيمة 20 مليار دولار من أكبر مقرضي الرهن العقاري في البلاد بعد الانسحاب من صفقة التعويض الأولية لأصحاب المنازل الذين تضرروا بشدة من أزمة الرهن العقاري في عام 2007.

-طالبت هاريس بمزيد من الأموال وحماية أقوى، على الرغم من أن الآلاف من الناس فقدوا منازلهم.

-رفعت دعوى قضائية ضد موقع eBay في عام 2012 بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، مما أدى إلى تسوية بقيمة 4 ملايين دولار في عام 2014.

رغم ذلك، أشارت "تلغراف" إلى أن هاريس حافظت على مستوى منخفض من الاهتمام بالقضايا الاقتصادية على مدى السنوات الأربع الماضية.