يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن هذا الأسبوع تحت ضغوطات لإنهاء الحرب على غزة من قِبَل الإسرائيليين الذين يطالبون بإعادة الرهائن، ومن قِبَل الإدارة الأمريكية التي تركز بشكل متزايد على الانتخابات الرئاسية.

الزيارة هي الأولى التي يقوم بها نتنياهو لأهم حليف دولي له منذ توليه ولاية سادسة كرئيس للوزراء في نهاية العام 2022، وهو أمر لم يحدث من قبل، ولكن زيارته يطغى عليها قرار الرئيس جو بايدن عدم الترشح لإعادة انتخابه.

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ومن المقرر أن يعقد اجتماعًا مع بايدن غدًا الثلاثاء إذا تعافى الرئيس من كوفيد-19، كما سيلقي نتنياهو كلمة أمام الكونغرس يوم الأربعاء، وفقًا لما جاء عبر "رويترز".

وبعد أشهر شهدت فتور العلاقات مع واشنطن بشأن طريقة إدارة الحرب الإسرائيلية على غزة، توفر الزيارة لنتنياهو منصة لمحاولة إعادة ضبط العلاقات مع الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يركز خطابه أمام الكونغرس على تنسيق الرأيين الإسرائيلي والأمريكي على الوضع المضطرب في الشرق الأوسط، إذ يتزايد خطر امتداد نطاق حرب غزة لتتحول إلى صراع إقليمي أوسع.

ومن الراجح أن يكون الخطاب بنبرة أقل حدة من الخطاب الذي ألقاه نتنياهو أمام الكونغرس في العام 2015، عندما انتقد حملة الرئيس آنذاك باراك أوباما للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.

وسلطت الضغوط الأمريكية على إسرائيل لاستئناف المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين وتهديد الولايات المتحدة بوقف إرسال أسلحة، الضوء على التصورات في إسرائيل بأن العلاقات مع واشنطن ضعفت في عهد نتنياهو الذي يواجه كذلك احتجاجات في إسرائيل للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال يوناتان فريمان المتخصص في العلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس "جزء من الهدف هو محاولة إظهار أنه مع كل ما يقال ومع كل الاحتجاجات، لا يزال نتنياهو هو الزعيم ولا يزال يحظى بالدعم ولا تزال لديه علاقات قوية مع الولايات المتحدة".

ولم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو سيلتقي المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، إذ شكل الاثنان علاقة وثيقة خلال رئاسة ترامب، ولكنه انتقد أيضًا نتنياهو وقال إن حرب غزة يجب أن تنتهي بسرعة.

عزلة إسرائيل بسبب حرب غزة

على الرغم من الترحيب الحميم المتوقع بشكل عام به في الكونغرس، فإن الاحتجاجات التي تجتاح الجامعات الأمريكية تشير إلى أن الاستقبال الذي سيلقاه نتنياهو خارج الدوائر الرسمية في واشنطن قد يكون عدائيًا.

ويعتزم النشطاء المناهضون للهجوم الإسرائيلي على غزة ولدعم واشنطن لإسرائيل تنظيم احتجاجات في مبنى الكابيتول يوم الأربعاء. وتتوقع الشرطة مشاركة "عدد كبير من المتظاهرين" واتخاذ تدابير أمنية إضافية ولكنها قالت إنه لا توجد تهديدات معلومة.

وتشهد إسرائيل عزلة دولية بسبب حملتها في غزة التي تقول السلطات الصحية في القطاع إنها أسفرت عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، والتوسع في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وهجمات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين.

وانتقدت واشنطن الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الذي اعتبر أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ولكنه جاء في أعقاب تطورات مماثلة منها قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.

وفي إسرائيل، يواجه نتنياهو دعوات متزايدة للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة، ويسمح بعودة 120 رهينة -أحياء أو أمواتا- ما زالوا محتجزين في القطاع الذي تديره حركة حماس.

وسيرافق نتنياهو نوعا أرغماني، الرهينة التي أنقذتها قوات كوماندوز إسرائيلية الشهر الماضي، وتعرض وجودها لانتقادات من قبل عائلات الرهائن الآخرين إذ تقول إن نتنياهو لم يبذل ما يكفي لضمان إطلاق سراح أحبائهم.