قال مسؤولون فرنسيون وتقارير صحفية إن طائرتين فرنسيتين من طراز رافال اصطدمتا فوق شرق فرنسا، ما أدى إلى فقدان طيار واحد على الأقل إلى جانب راكب محتمل، ونجا طيار آخر.

وكتب وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو في تدوينة عبر منصة "إكس": "عُثر على أحد الطيارين وهو بخير ولم يصبه أذى. وما زال البحث جاريا"، في إشارة إلى عمليات الإنقاذ.

وأكدت وسائل إعلام فرنسية أن رجال الإنقاذ يبحثون عن طالب طيران مفقود كان على متن إحدى الطائرتين، بالإضافة إلى الطيار الآخر المفقود.

وكتبت حاكمة منطقة مورت إي موزيل في تدوينة على حسابها في منصة إكس "تم تنشيط مركز العمليات المحلي لمساعدة القوات المسلحة، ويرجى الابتعاد عن المنطقة".