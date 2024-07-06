إعلام فرنسي: منصب الرئيس في إيران يتمتع بصلاحيات محدودة

اعتبرت وسائل إعلام فرنسية أن الإيرانيين لم يهتموا بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في بلادهم، باعتبار أن الفائز يتمتع بصلاحيات محدودة، خاصة في ظل النهج المتبع في البلاد الذي يرسخه المرشد الإيراني.

وقد فاز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان, فجر السبت, في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي.

وأكدت صحيفة "لوموند" أن منصب الرئيس في إيران يتمتع بصلاحيات محدودة، ونقلت تصريحات جليلي، التي قال فيها إن الاتفاق النووي ينتهك الخطوط الحمراء لطهران من خلال قبول "عمليات تفتيش غير عادية للمواقع النووية الإيرانية".

وشددت على أن "الانتخابات ستكون لها آثار محدودة؛ لأن الرئيس في إيران مسؤول فقط عن تنفيذ الخطوط الرئيسة للسياسة التي يحددها المرشد الإيراني".

وذكرت مجلة "شارلي إيبدو" أن الإيرانيين ليسوا مهتمين باختيار "جلادهم" التالي، في إشارة إلى اللقب الذي أطلقه معارضون على الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، سابقًا، وفي إشارة أيضًا إلى المقاطعة واسعة النطاق للانتخابات،

وكتبت المجلة عن مسعود بزشكيان "الإصلاحي", قبل إعلان فوزه، لم يكن أكثر إقناعًا للناخبين من جليلي.

وذهبت إلى أن رئيس إيران سيكون خاضعًا تمامًا للمواقف التقليدية للمرشد الإيراني، سواء في مجال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، أو في مجال العلاقات مع الولايات المتحدة.

وذكرت الإذاعة الرسمية الفرنسية أن سوق طهران يعتبر مقياسًا لسبر الوضع الاقتصادي في إيران، ونقلت عن صاحب متجر لبيع الملابس، قوله "إن الوضع التجاري في سوق طهران أصبح الآن مظلمًا، والسبب الرئيس لهذه الأجواء السيئة هو عدم اليقين تجاه مآلات الانتخابات الرئاسية".

وأضاف أن السياسة لها تأثير مباشر على الاقتصاد، وإذا سارت السياسة على ما يرام، فإن الأمور الأخرى ستسير على ما يرام.