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أوكرانيا تعلن إسقاط 24 مسيرة روسية

أوكرانيا تعلن إسقاط 24 مسيرة روسية
القوات الأوكرانية تتصدى لمسيرات روسيةالمصدر: أ ف ب
وكالات
وكالات
06 يوليو 2024، 6:48 ص

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 24 من أصل 27 طائرة مسيرة روسية تم إطلاقها في هجوم خلال الليل، موضحة أن الطائرات المسيرة جرى إسقاطها فوق 12 منطقة عبر البلاد.

وكان فاديم فيلاشكين، حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية، قال أمس الجمعة، إن "هجمات روسية أسفرت عن مقتل ثمانية وإصابة ما لا يقل عن 28 في المنطقة الواقعة على خط المواجهة بشرق البلاد"، وفق "رويترز".

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إلى ذلك، تنفي موسكو استهداف المدنيين على الرغم من مقتل وإصابة الآلاف في غارات جوية روسية متكررة في أنحاء أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير/شباط 2022.

أوكرانياروسياموسكو

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