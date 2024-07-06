قال الرئيس الإيراني الأسبق وزعيم تيار الاعتدال، حسن روحاني، اليوم السبت، في بيان تهنئة بفوز مرشح الإصلاحيين مسعود بزشكيان بانتخابات الرئاسة الإيرانية، إن "الشعب الإيراني أظهر أنه يريد تغييرًا جديًا بحالة الحكم في البلاد".

وفاز مرشح التيار الإصلاحي مسعود بزشكيان برئاسة الجمهورية الإيرانية في الجولة الثانية، التي جرت يوم أمس الجمعة، أمام منافسه المتشدد سعيد جليلي.

وأضاف روحاني، الذي كان من أشد الداعمين للمرشح الإصلاحي، أن "الشعب الإيراني صوت للتفاعل البناء مع العالم".

وخاطب بزشكيان قائلًا:"لقد فضلت الاعتدال والإصلاح على السلبية".

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ووصف روحاني الانتخابات بأنها "استفتاء وطني" صوت فيه الشعب لصالح "التفاعل البناء مع العالم، واستخدام الدبلوماسية الذكية والكريمة، وإحياء اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية فوز بزشكيان ليصبح رئيسًا تاسعًا لإيران، بنسبة 53.6% من الأصوات، وخسارة منافسه المتشدد سعيد جليلي.