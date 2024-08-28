هاريس تستعين بمحامية مصرية للتواصل مع الناخبين العرب

لجأت حملة كاملا هاريس، نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، إلى الاستعانة بمحامية أمريكية مصرية الأصل للتواصل مع الناخبين الأمريكيين العرب.

ونقلت "رويترز عن "مصدرين" أن بريندا عبد العال محامية أمريكية مصرية الأصل كانت مسؤولة سابقا في وزارة الأمن الداخلي، وستساعد حملة هاريس في قيادة التواصل مع الناخبين الأمريكيين العرب، الذين يتمتعون بنفوذ في بعض الولايات، التي قد تساعد في حسم الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وستتولى بريندا عبد العال مهمة حشد دعم جالية "محبطة"، بسبب الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل في غزة.

كما عينت هاريس المحامية الأمريكية الأفغانية الأصل نصرينا باركزي للتواصل مع الأمريكيين المسلمين.