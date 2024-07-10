"لم يفُز أحد".. ماكرون يعلّق على نتائج الانتخابات التشريعية

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي خرج عن صمته للمرة الأولى منذ الانتخابات التشريعية التي تصدّر نتائجها اليسار دون أن يحصل على أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية، أن "أحدًا لم يفُز".

وحث ماكرون اليوم الأربعاء الأحزاب السياسية الرئيسة على توحيد الصفوف لتشكيل أغلبية قوية في الجمعية الوطنية، وذلك في أول تصريحات علنية منذ الانتخابات التي جرت يوم الأحد، وأسفرت عن برلمان بلا أغلبية مطلقة لأي من التيارات.

الانتخابات البرلمانية المبكرة التي دعا إليها ماكرون بعد هزيمة حزبه أمام حزب التجمع الوطني المنتمي إلى التيار اليميني المتطرف في الانتخابات الأوروبية في يونيو حزيران الماضي آلت إلى انزلاق فرنسا إلى حالة من الغموض السياسي، وسط ثلاثة تكتلات مختلفة وغموض المسار نحو تشكيل حكومة.

وفي رسالة إلى صحف بالمنطقة، ناشد ماكرون، الذي لم يعد يتمتع بشعبية تذكر، الأحزاب الرئيسة التي تتبنى "قيم الجمهورية" لتشكيل ائتلاف حاكم، قائلاً إنه يأمل في اختيار رئيس للوزراء من هذا الائتلاف.

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وكتب في الرسالة "دعونا نضع أملنا في قدرة قادتنا السياسيين على التحلي بالحكمة والاتحاد والهدوء من أجل مصلحة البلاد... هذه القيم ستكون الأساس الذي سأعتمد عليه في اختيار رئيس الوزراء المقبل".

ولم يوجه ماكرون الدعوة صراحة لاستبعاد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف من هذا الائتلاف، لكن عبارة "القيم الجمهورية" التي ذكرها عادة ما تشير إلى استبعاد الأحزاب المتطرفة سواء من اليمين أو اليسار.

فازت الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية، التي تضم أحزاب فرنسا الأبية والشيوعيين والخضر والاشتراكيين، بشكل غير متوقع بمعظم المقاعد في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، لكن دون أغلبية مطلقة. وحلّ تحالف الوسط بزعامة ماكرون في المركز الثاني، وحزب التجمع الوطني في المركز الثالث.