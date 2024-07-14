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روسيا تعلن سيطرتها على قرية أوروجين بدونيتسك الأوكرانية

روسيا تعلن سيطرتها على قرية أوروجين بدونيتسك الأوكرانية
جانب من الحرب الروسية الأوكرانيةالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
14 يوليو 2024، 10:24 م

قالت وزارة الدفاع الروسية الأحد، إن قواتها سيطرت على قرية أوروجين في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وهذا التطور، في حال تأكده، سيكون الأحدث في سلسلة من المكاسب الروسية منذ الاستيلاء على بلدة أفدييفكا الاستراتيجية في فبراير شباط.

وقال مدونون أوكرانيون إن قوات كييف تخلت عن السيطرة على القرية الواقعة جنوب غربي مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا. لكن الجيش الأوكراني قال إن القتال لا يزال مستمرا في المنطقة، وفقا لرويترز.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تيليجرام "نتيجة للإجراءات الناجحة، سيطرت مجموعة القوات ’الشرقية’ على بلدة أوروجين في منطقة دونيتسك... وتنفذ عمليات التطهير وإزالة الألغام".

ولم تتمكن رويترز من التحقق من الأنباء الواردة عن روسيا أو أوكرانيا بشكل مستقل.

وكانت روسيا قد سيطرت على القرية في وقت مبكر من غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط، لكن القوات الأوكرانية استعادتها في يوليو تموز 2023.

أوكرانيا روسيا

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