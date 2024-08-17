أفادت وسائل إعلام أفغانية، مساء اليوم السبت، بسماع دوي انفجار شديد في العاصمة كابول، مشيرة إلى أنه "لم تتضح بعد أسباب الانفجار وحجم الخسائر".

وقالت صحيفة "دنيا" الأفغانية في حسابها عبر منصة "إكس"، إن "الانفجار المروع وقع في تقاطع باروان الثالث بالمنطقة الرابعة من العاصمة كابول، ولم يعرف بعد حجم الخسائر".

كما نقل موقع صحيفة "هشت صبح" الأفغانية المستقلة عن سكان مدينة كابول قولهم: "إنهم سمعوا صوت انفجار في المدينة".

وقال السكان إنهم سمعوا انفجارا حوالي الساعة 7:30 مساء اليوم السبت في منطقة بارون 3 بالمنطقة الأمنية الرابعة في كابول.

وأشار الموقع إلى أنه "لم تتوفر تفاصيل حول طبيعة الانفجار أو الخسائر البشرية المحتملة، كما لم تعلق حركة طالبان على الأمر".

وجاء دوي الانفجار بعد يومين من احتفال حركة طالبان بالذكرى السنوية الثالثة للسيطرة على السلطة في أفغانستان بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد.

وتسيطر طالبان على السلطة منذُ الـ15 من شهر آب/ أغسطس لعام 2021، وشهدت أفغانستان تزايد أنشطة الجماعات المسلحة المناهضة لحكومة طالبان، ومن بين تلك التنظيمات داعش خراسان.

ويوم الأحد الماضي، تبنى تنظيم "داعش" فرع خراسان المسؤولية عن تفجير وقع غرب كابول استهدف حافلة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 بجروح.