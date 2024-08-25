قائد عسكري إسرائيلي يطالب ببدء حرب برية في لبنان | إرم نيوز

طالب حازي نحاما، قائد لواء "غفعاتي" العسكري، من القيادة الإسرائيلية، ببدء حرب برية في لبنان، وذلك في أعقاب هجوم استباقي شنته إسرائيل على ميليشيا حزب الله، الأحد.

وقال "يجب ترك قوات أقل عددًا في غزة ونقل الكتلة الرئيسية للجيش إلى الشمال"، مؤكدًا أنه "لن يكون هُناك مفر من بدء مناورة برية تلحق الضرر بالبنية التحتية لحزب الله".

ورجح القائد العسكري أن "تكون العملية ناجحة، وستأتي في الوقت المناسب لتدمير آلاف منصات الإطلاق التابعة لحزب الله"، وفقًا لما أوردت صحيفة "معاريف" العبرية.

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وبيّن أن "هذه الفترة الزمنية هي فرصة سانحة لمهاجمة حزب الله، ونحن بالتأكيد بحاجة إلى تغيير المعادلة في الشمال، فالمعادلة في الأشهر الـ10 الأخيرة التي تزامنت مع اندلاع حرب السيوف الحديدية في قطاع غزة أصبحت غير منطقية".

وأضاف القائد العسكري أن "لدى الجيش الإسرائيلي القدرة على البقاء في غزة لفترة أطول، لتدمير حركة حماس، وفي الوقت ذاته، عليه أن يشرع في تحرك في الشمال يضمن على الأقل وجود جنود الجيش الإسرائيلي أمام المستوطنات، لتمكن السكان من العودة إلى منازلهم".

وأعرب عن أمله "أن تفتح عملية الليلة المجال أمام عملية أكثر أهمية، وهي أن يتمركز الجيش الإسرائيلي على سلاسل الجبال ويقطع الطريق بين قوات الرضوان والسكان اللبنانيين".

وأكد القائد العسكري الإسرائيلي أن "الجيش الإسرائيلي لن يتمكن من تدمير حماس دون إبقاء قواته على محور فيلادلفيا، وهو الهدف الرئيسي للحرب".