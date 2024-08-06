أثار تعليق لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك حول الاضطرابات الجارية في بريطانيا انتقادات حكومية عبر عنها المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني.

وكان ماسك علق، في منشور على منصة "إكس" الأحد، على أعمال الشغب الأسوأ في بريطانيا منذ 13 عامًا قائلًا إن "الحرب الأهلية حتمية".

وردًا على ذلك قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، الاثنين، إن العنف جاء من أقلية صغيرة من الناس الذين "لا يتحدثون باسم بريطانيا"، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأكد المتحدث: "لا يوجد مبرر لتعليقات مثل هذه، ما رأيناه في هذا البلد هو بلطجة منظمة وعنيفة لا مكان لها، سواء في شوارعنا أم عبر الإنترنت".

وكانت أعمال العنف اندلعت في بريطانيا عقب حادث طعن أدى إلى مقتل 3 فتيات في مدرسة للرقص بشمال غرب البلاد منذ أسبوع.

وأوقفت الشرطة أكثر من 378 شخصًا، منذ بدء الاضطرابات، بحسب ما أعلنت، الاثنين، مشيرة إلى أن هذا العدد مرشح "للازدياد كل يوم".

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ترأس اجتماع أزمة في مقر الحكومة، الاثنين، متعهدًا بفرض "عقوبات جنائية سريعة" على مثيري الشغب.

وقال ستارمر لوسائل الإعلام إن أولويته "المطلقة" هي وضع حد للفوضى وأن "تكون العقوبات الجنائية سريعة".