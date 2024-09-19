تأجيل الحكم على نجل بايدن إلى ديسمبر المقبل

وافق قاضٍ فيدرالي، الخميس، على تأجيل الحكم الجنائي الأول على هانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمدة ثلاثة أسابيع، بحسب صحيفة "ذا هيل".

وقالت الصحيفة إن القرار كان من المفترض أن يصدر بعد الانتخابات، لكن محامي نجل الرئيس طلب تأجيل موعد 13 نوفمبر/ تشرين الثاني؛ بسبب التداخل مع المعارك القانونية الأخرى الجارية.

وتوقعت الصحيفة أن يصدر القرار في 4 ديسمبر/ كانون الأول.

وتظهر وثائق المحكمة أن المحامي الخاص ديفيد فايس عارض التأجيل، لكن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ماريلين نوريكا وافقت بسرعة على الطلب في أمر موجز.

وأشارت الصحيفة إلى أن هانتر يواجه الحكم في ثلاث تهم تتعلق بالأسلحة النارية، أدانته بها هيئة محلفين في ولاية ديلاوير في يونيو/ حزيران الماضي.

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كما أدين نجل الرئيس الأمريكي بـ"الكذب" بشأن تعاطيه المخدرات في نموذج فيدرالي عند شراء مسدس، ثم حيازة البندقية بشكل غير قانوني أثناء إدمانه المخدرات.

وكان من المقرر أن يواجه هانتر بايدن محاكمة جنائية ثانية في كاليفورنيا هذا الشهر بتسع تهم تتعلق بالضرائب، لكنه تجنبها بالاعتراف بالذنب في الوقت الذي كان من المقرر أن تبدأ فيه.

ومن المقرر أن يصدر هذا الحكم في 16 ديسمبر/ كانون الأول، أي بعد 12 يومًا فقط من النطق بالحكم الجديد.

وأشار آبي لويل، محامي بايدن، إلى التداخل في الأشخاص الذين قد يشهدون في جلسات النطق بالحكم أو يكتبون رسائل دعم، معتبرا أن تقديم كليهما في ديسمبر/ كانون الأول سيكون أكثر كفاءة.

وأشار المحامي لويل أيضًا في طلبه إلى أن بعض الأشخاص يعانون حاليًا من "ضيق الوقت"؛ لأنهم يعملون في الإدارة الحالية أو في حملة رئاسية.