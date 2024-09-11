"الأسلحة الروسية" تدفع طالبان لإقالة مسؤول رفيع في وزارة الدفاع

أفاد موقع صحيفة "هشت صبح" الأفغانية المستقلة، مساء الأربعاء، بإقالة مسؤول الدعم اللوجستي في وزارة الدفاع التي تقودها حركة طالبان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية قولها إن "الملا يعقوب مجاهد وزير دفاع حركة طالبان، أقال عبد البصير صابري مسؤول الدعم اللوجستي هذه الوزارة، بسبب تصريحات غير مسؤولة بشأن شراء معدات عسكرية من روسيا".

وقالت المصادر "إن عبد البصير صابري كان أحد الأشخاص المقربين من صلاح الدين الأيوبي القائد الأوزبكي لحركة طالبان".

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وبحسب المصادر، فقد صرح صابري أخيرًا في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن طالبان تتطلع إلى شراء نظام دفاع جوي من موسكو.

كما تؤكد المصادر أن الملا يعقوب عيّن عبد القيوم إلياس رئيسا جديدا للدعم اللوجستي في وزارة الدفاع لهذه المجموعة.

من ناحية أخرى، نفى عناية الله خوارزمي، المتحدث باسم وزارة دفاع طالبان، في بيان، شراء معدات عسكرية من روسيا.

وفي وقت سابق، أعلن قاري صلاح الدين أيوبي، القائد الأوزبكي لحركة طالبان، استقالته من صفوف هذه الجماعة.

وذلك على الرغم من أن عبد الحميد خراساني، القائد الطاجيكي الأصل في حركة طالبان، انفصل عن صفوف طالبان قبل بضعة أشهر، بسبب سياسة التمييز العرقية التي تتبعها طالبان.

طالبان: الحكومة أصبحت شاملة

وفي سياق متصل، قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة طالبان، "حكومتنا شاملة وتضم الهزارة والبلوش والطاجيك والبشتون وغيرها".

وذكر مجاهد في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الإيرانية، إن "حكومة هذه الجماعة أصبحت الآن شاملة، وإذا كانت الشمولية تعني أن تكون جميع المجموعات العرقية حاضرة في مجلس الوزراء، فقد حدث هذا بالفعل، ويوجَد فيها الهزارة والبلوش والطاجيك والبشتون والنورستاني وغيرهم".

وقال: "إذا كان ذلك يعني لماذا لم تدخل الأحزاب السياسية في هذه العملية، فالجواب واضح، لأن الشعب الأفغاني عانى من أنشطة الأحزاب لسنوات طويلة، ويعاني عدم الاستقرار السياسي والتعاون مع الغربيين، وكان أحد أسباب ذلك كثرة الأحزاب".

وقال إن "الحكومة الحالية شاملة، وإن 80% من الحكومة السابقة يعملون في هيئة الحكومة الحالية، وإن جميع المتخصصين الذين كانوا في مناصبهم في السابق ما زالوا يعملون ويتلقون رواتبهم ويسيرون بالبلد إلى الأمام".