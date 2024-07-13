قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن إشارة نظيره الأميركي جو بايدن إليه بالرئيس بوتين كانت زلة يمكن نسيانها مع أخذ كل الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى أوكرانيا بعين الاعتبار.

وأشار بايدن عن طريق الخطأ إلى زيلينسكي باسم خصمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن، الخميس، قبل أن يصوّب خطأه بعد ثانيتين.

وقال زيلينسكي للصحفيين في مطار شانون بأيرلندا حيث كان مجتمعًا مع رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس "إنها زلة. أعتقد أن الولايات المتحدة قدمت كثيرًا من الدعم للأوكرانيين. يمكننا نسيان بعض الأخطاء، أعتقد ذلك".

وكان بايدن (81 عامًا) قال مخاطبًا الحاضرين في القمة "والآن، أترك الكلام لرئيس أوكرانيا الذي يتمتع بقدر كبير من الشجاعة والتصميم. سيداتي، سادتي، إليكم الرئيس بوتين". لكن سرعان ما صحح بايدن هفوته، قائلاً "تركيزي منصب بشدة على هزيمة الرئيس بوتين".

ويواجه الرئيس الأمريكي دعوات متزايدة من الديمقراطيين للتخلي عن ترشحه للعام 2024 منذ المناظرة في 27 حزيران/ يونيو أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب.