اعتبر عدد من نواب التيار الأصولي المتشدد في إيران، أنه لولا تأييد المرشد الأعلى علي خامنئي، لما تم تمرير مرشحي حكومة الرئيس مسعود بزشكيان.

وقال النائب المتشدد حميد رسائي، في تدوينة له عبر حسابه في موقع "إكس"، إن "المرشحين محمد رضا ظفر قندي،وزير الصحة، وأحمد ميدري، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، كانا قبل أيام لن يحصلا على أصوات البرلمان بالتأكيد، لكن تأييد القائد (خامنئي) سهل الأمر".

من جانبه اعترف النائب الأصولي عن طهران "مالك شريعتي"، أن "خطاب بزشكيان وحديثه عن موافقة خامنئي قلص عدد الوزراء المعرضين للخطر بشكل كبير".

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بدوره، قال النائب إبراهيم رضائي عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان: "الجميع مستاء من خطاب بزشكيان وفشله"، مضيفا: "من السيئ تحميل القيادة مسؤولية مرشحي الحكومة".

وأوضح رضائي في حديثه لموقع "انتخاب" الإخباري، "أن خامنئي سهل الطريق على حكومة بزشكيان لنيل الثقة".

وحصل جميع الوزراء الذين اقترحهم بزشكيان على تصويت بالثقة من البرلمان.

وكانت المرة الأخيرة التي تمكن فيها الرئيس من تمرير جميع وزرائه بأمان عبر البرلمان، هي حكومة الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي.

وقال بزشكيان في الدفاع عن مرشحي حكومته، إنه لم يقدم أي وزير "دون التنسيق مع الأعلى"، مؤكداً على التنسيق الكامل مع علي خامنئي، قائد الجمهورية الإسلامية، لتعيين أعضاء الحكومة.