تعهد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بـ"وقف الحروب باتصال هاتفي"، عند عودته لمنصب الرئاسة، كاشفاً، في أول ظهور له بعد محاولة اغتياله السبت الماضي، عن خططه حال فوزه بالمنصب، فيما يتعلق بعدد من الملفات الساخنة.

وتناقلت وكالات الأنباء محاور كلمة ترامب في اليوم الأخير من مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي بولاية ويسكونسن، التي تضمنت خططه للسياسة الداخلية والخارجية.

وقف الحروب

وفي الملفات الخارجية، قال الرئيس الأمريكي السابق إنه يستطيع وقف الحروب باتصال هاتفي، في إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبشأن إيران، قال إنها "باتت على مسافة قريبة من امتلاك السلاح النووي"، مشددا على أن هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل لم يكن ليحدث لو كان في المنصب.

وجدد ترامب تعهده بإنهاء الحرب الأوكرانية حال فوزه، مؤكدا أنه سينهي "كل أزمة دولية خلقتها الإدارة الحالية" التي قال إن "دول العالم تضحك علينا" بسببها، في انتقاد مباشر لإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وتطرق ترامب في خطابه إلى كوريا الشمالية، وقال إنه يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "يفتقده".

وأضاف: "قد يرغب في رؤيتي مجددا. أعتقد أنه يفتقدني"، في إشارة إلى لقائه الشهير بالزعيم الكوري خلال فترة رئاسته السابقة.

ملفات داخلية

وبشأن الملفات الداخلية، وصف ترامب أزمة الهجرة بأنها "غزو للبلاد"، متعهداً بإنهائها عبر إكمال الجدار على الحدود مع المكسيك.

وشدد على أن الولايات المتحدة تعيش أزمة حقيقية بسبب الهجرة وتداعيات قرارات إدارة بايدن، مصرحا بأنه سيغلق الحدود في اليوم الأول من ولايته الجديدة.

واعتبر ترامب أن الإدارة الحالية فشلت في حل مشاكل الولايات المتحدة، واعدا بتوفير الوظائف وإنعاش الاقتصاد.