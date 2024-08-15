أعلن البنتاغون أن الكونغرس الأمريكي وافق على أكثر من 174 مليار دولار من الأموال لأوكرانيا، و"تعزيز" حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، منذ فبراير/ شباط 2022.

وأوضح مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية في تقرير صدر، اليوم الخميس: "حتى نهاية هذا الربع، منذ فبراير 2022، خصص الكونغرس الأمريكي أكثر من 174.19 مليار دولار كتمويل تكميلي للرد الأمريكي على الحرب الروسية في أوكرانيا".

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن التقرير، أن "هذا المبلغ يشمل الأمن والميزانية المباشرة والتنمية والمساعدة الإنسانية لأوكرانيا، إلى جانب المساعدة الأمنية لحلفاء "الناتو" والدول الشريكة الأخرى، والتمويل لدعم الوجود العسكري الأمريكي المعزز، والنشاط في أوروبا".

وتابع التقرير أن "جميع الأدلة تشير إلى أن أوكرانيا تواصل الامتثال لالتزاماتها فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الأمريكية فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية".

وأشار إلى أنه "ما تزال القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك ما يكفي من الأسلحة والذخائر، وخاصة المدفعية والدفاع الجوي والأسلحة بعيدة المدى، للتغلب على تفوق روسيا في البر والجو".

ولفت إلى أنه "لم يعد يتم إنتاج عدد من أنواع ذخيرة المدفعية التي طلبتها أوكرانيا في الولايات المتحدة، وتم تخفيض أحجامها إلى مستويات منخفضة للغاية، مما يجعل من المستحيل تلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية على المستوى المناسب".