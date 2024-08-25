أصيب أربعة أشخاص بينهم شرطي بجروح، الأحد، في "حادث طعن عشوائي" في سيدني، هو الأحدث في سلسلة من الهجمات بأسلحة بيضاء في المدينة هذا العام، بحسب "رويترز".

وقالت الشرطة الأسترالية في بيان إن أربعة أشخاص "أصيبوا في أعقاب حادث طعن".

وأوضح متحدث باسم الشرطة: "هناك بالتأكيد حادث في إنجادين"، في إشارة إلى ضاحية في جنوب المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة.

وقالت الشرطة إنها لا تعتقد أن أحدا قتل في الهجوم.

وذكرت أن رجلا هرب من مكان الحادث تعرض للصعق الكهربائي وتم احتجازه.

وقالت السلطات إن شرطيا كان من بين المصابين في الهجوم.

وشهدت سيدني موجة من الهجمات بالأسلحة البيضاء هذا العام، مما دفع حكومة ولاية نيو ساوث ويلز إلى تشديد قوانين حمل تلك الأسلحة.

وأقر برلمان الولاية قوانين في يونيو حزيران تمنح الشرطة أجهزة إلكترونية للكشف عن المعادن لفحص الأشخاص في مراكز التسوق والأماكن الرياضية ومحطات النقل العام.

وفي أبريل نيسان، قُتل ستة أشخاص وأصيب 12 آخرون في هجوم بسكين في مركز تسوق في منطقة بوندي في سيدني.