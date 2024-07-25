قدمت شبكة "فوكس نيوز" طلبا لاستضافة مناظرة بين المرشحة الرئاسية كامالا هاريس ودونالد ترامب في 17 سبتمبر المقبل، في حين أبدى الرئيس الأمريكي السابق استعداده لإجراء أكثر من مناظرة مع منافسته الديمقراطية.

وقال ترامب، إنه منفتح على مناظرة نائبة الرئيس، كامالا هاريس، أكثر من مرة، حيث يتواجه الاثنان في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأرسلت "فوكس نيوز" للمرشحين الدعوات، بحسب ما نقلت صحيفة "بوليتيكو".

ووجهت الشبكة الدعوات إلى كلتا الحملتين أمس الأربعاء، في حين تركت الباب مفتوحا للمناقشات مع كل حملة حول الشكل والموعد والموقع وما إذا كان هناك جمهور أم لا.

ووجه الدعوة رئيس الشبكة جاي والاس، واقترح بأن المضيفين بريت باير ومارثا مالكوم سيكونان "الخيارين الأفضل" لإدارة المناظرة.

ومن المقرر أن يجري دونالد ترامب وكامالا هاريس مناظرة على منصة قناة "أي بي سي نيوز" يوم 10 سبتمبر المقبل.

وتحدث ترامب عن رغبته في إجراء عدة جولات مناظرة مع كامالا هاريس، مصراً على أن تستضيف "فوكس نيوز" الجولة الجديدة.

ووافقت لجنة قواعد الحزب الديمقراطي على خطة لترشيح كامالا هاريس رسمياً للرئاسة بحلول أول أغسطس آب.

ويأتي ذلك قبل مؤتمر الحزب الذي سيعقد في الفترة ما بين 19 إلى 22 من الشهر القادم، في شيكاغو، ومن المقرر أن تختار هاريس مرشحا لمنصب نائب الرئيس بحلول 7 أغسطس آب.

وستتم مراقبة المواجهة بين هاريس وترامب عن كثب بعد أن تسبب أداء بايدن "الكارثي" في مناظرته الماضية ضد ترامب بثورة ديمقراطية ضد حملته، والتي بلغت ذروتها بانسحاب الرئيس بايدن من الحملة يوم الأحد.