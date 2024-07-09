وسط مطالبات بانسحاب بايدن.. ديمقراطيون يجتمعون "خلف أبواب مغلقة"

اجتمع مشرعون ديمقراطيون في الولايات المتحدة خلف أبواب مغلقة، الثلاثاء، وسط مخاوف متزايدة بشأن فرص فوز حزبهم في الانتخابات الرئاسية.

يأتي ذلك، بعد رفض الرئيس جو بايدن دعوات بعض المسؤولين في الحزب الديمقراطي بإنهاء حملته الانتخابية والتخلي عن الترشح لفترة ولاية ثانية.

ودعا ستة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب علنًا بايدن (81 عامًا) للتنحي جانبًا وإفساح المجال لشخص آخر لمنافسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وعبّر آخرون عن مخاوفهم بشأن فرص بايدن في الانتخابات، إذ أثار أداؤه المتعثر في مناظرته مع ترامب تساؤلات حول قدرته على إجراء حملة انتخابية ناجحة ومواصلة القيام بمهام الرئاسة الشاقة لمدة أربع سنوات ونصف إضافية.

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وقال النائب الأمريكي مايك كويجلي، أحد المشرعين الستة الذين حثوا بايدن على إنهاء حملته، وهو في طريقه إلى اجتماع أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين الثلاثاء "عليه فقط التنحي جانبًا، لن يستطيع الفوز... وعلى زملائي أن يدركوا ذلك".

لكن العديد من النواب الآخرين قالوا إنهم لن يتخلوا عن رئيسهم.

وقال النائب شري ثاندار للصحفيين "بايدن هو أفضل أمل لدينا للحيلولة دون عودة ترامب إلى البيت الأبيض".

وأدى الانقسام العميق داخل الحزب، إلى قيام حملة بايدن للانتخابات بمحاولات متسرعة للسيطرة على الانسحابات المتزايدة من الحزب.

وقال بايدن في مداخلة هاتفية مع قناة (إم.إس.إن.بي.سي) "لن أرحل"، وهي رسالة كررها للجهات التي تمول الحزب خلال مكالمة خاصة في وقت لاحق من اليوم، وفقًا لمصدرين مطلعين.

وتحدث بايدن أيضًا مع كتلة النواب السود بالكونغرس، والتي قد تساند حملته الانتخابية نظرًا لأهمية الناخبين ذوي البشرة السمراء لقاعدة الحزب.

ويستضيف بايدن اجتماعًا لقادة حلف شمال الأطلسي في واشنطن الثلاثاء لإظهار قيادته العالمية والحفاظ على صورة القائد القوي على الساحة الدولية.

وفي الوقت نفسه، توجهت نائبة الرئيس كاملا هاريس، التي يُنظر لها على أنها الأوفر حظًا لتحل محل بايدن إذا قرر التخلي عن منصبه، إلى ولاية نيفادا، وهي ضمن عدد قليل من الولايات التي قد تحسم نتيجة الانتخابات.

وتعهد بايدن بالمضي قدمًا، موضحًا أن ترامب (78 عامًا) يمثل تهديدًا كبيرًا للديمقراطية.

وزعم ترامب، الذي كرر العديد من الادعاءات الكاذبة خلال المناظرة، أن خسارته في انتخابات 2020 كانت نتيجة احتيال، ولم يلتزم بقبول نتيجة انتخابات هذا العام إذا خسر.

ويشعر المشرعون الديمقراطيون، لا سيما في مجلس النواب، بقلق من أن صراعات بايدن قد تؤثر سلبًا على فرصهم في الحصول على الأغلبية في المجلس، وهذا من شأنه أن يكون آخر حصن للديمقراطيين ضد ترامب في حال فوزه.

ويتمتع الجمهوريون حاليًا بأغلبية في مجلس النواب بعدد 220 مقعدًا مقابل 213 مقعدًا للديمقراطيين.