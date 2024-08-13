قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب، في مقابلة مع رائد الأعمال إيلون ماسك نشرها على صفحته في منصة "إكس"، إن أكبر تهديد للبشرية هو "الاحتباس الحراري النووي"، وفقًا لموقع آر بي سي.

وأضاف ترامب أن "التهديد الأكبر ليس الاحتباس الحراري، بل إن التهديد الأكبر هو الاحتباس الحراري النووي، لأن خمس دول الآن لديها ترسانة نووية كبيرة، لا يمكننا أن نسمح لأشخاص مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن بفعل أي شيء غبي".

وفي الوقت نفسه، أعرب ترامب عن رأيه بأن السياسة التي تنتهجها الإدارة الحالية قد "تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة".

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وقال الرئيس السابق، في مقابلة مع شركة Univision التلفزيونية الأمريكية الناطقة بالإسبانية، إن هناك "أماكن معينة في العالم يسيطر فيها المجانين على أقوى الأسلحة في التاريخ"، وإذا قرروا استخدامها، فلن يكون الأمر مثل الحرب العالمية الأولى أو الثانية، بل "إبادة نووية"، وأدلى ترامب بالتصريح نفسه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وقال الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، في فبراير/شباط 2023، إنه يعتبر الاحتباس الحراري تهديدًا أخطر على مستقبل البشرية من الحرب النووية.