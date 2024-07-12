قالت شبكة "سي ان ان" الأمريكية إن الرئيس جو بايدن محق في أن قواعد الديمقراطيين تسمح للمندوبين بالتصويت للمرشح الذي يختارونه، بالإشارة إلى قوله في المؤتمر الوطني الديمقراطي، يوم الخميس، إنهم "أحرار في فعل ما يريدون".

وأشار الرئيس بثقة إلى أنه فاز بأغلبية ساحقة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، ولهذا السبب يعتبر جميع مندوبي المؤتمر تقريبًا ملتزمين معه حاليًا، لكن في الوقت نفسه صرّح قائلا: "إذا ظهرتُ غداً فجأة في المؤتمر، وقال الجميع إنهم يريدون شخصاً آخر، فهذه هي العملية الديمقراطية".

ومن المحتمل أن يكون بايدن، في الوقت الحالي، هو المرشح الوحيد المعترف به، ومن المرجح أن يظل المرشح ما لم يتنح.

وقالت إيلين كامارك، المنخرطة في الحزب الديمقراطي والتي تعمل في لجنة القواعد واللوائح الداخلية، إن جميع مندوبي المؤتمر البالغ عددهم 3949 تقريبًا تعهدوا حاليًا بدعم بايدن، لكنها قالت إن "الأوان لم يفت بعد لاستبداله".

وأضافت: "من الناحية القانونية.. وفقًا لقواعد الحزب، يمكن استبداله في أي وقت حتى نداء الأسماء في المؤتمر".

ومن الناحية السياسية، من الصعب للغاية استبداله، لأنه باستثناء نائب الرئيس، لم يرتق أي من الأشخاص المذكورين إلى مكانته الوطنية، في حين أن قدرتهم على التحدث مع مندوبي ألاباما، وكذلك مندوبي ماين، ومندوبي يوتا، ضعيفة للغاية وليس لديهم الوقت لتطوير هذا الأمر".

وأيدت كامارك أن تكون نائبة الرئيس كامالا هاريس هي البديل الوحيد المنافس للرئيس حالياً، بالنظر إلى منصبها، ومعرفتها بأغلب أعضاء الحزب.

وأضافت أنه "يتم انتخاب مندوبي المؤتمر الوطني الديمقراطي الذين يختارون مرشح الحزب في مؤتمرات مناطق الكونغرس التي تتبع الانتخابات التمهيدية"، مشيرة إلى أنهم يتقدمون للترشح كمندوبين، ثم يُحضرون مؤيدين لهم، وهكذا تتم عملية الانتخاب.

وأشارت إلى أن المندوبين غالباً ما يكونون أعضاء نشطين أو قادة أو مفوضين أو مندوبي ولايات، وما إلى ذلك.

وأكدت كامارك أن قاعدة الحزب الديمقراطي سارية المفعول منذ اتفاقية عام 1984 التي تنص على أنه "يتعين على المندوبين، وبالصيغ المعمول بها بكل ضمير حي، أن يصوتوا للشخص الذي تم اختياره لتمثيلهم".