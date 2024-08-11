توعدت روسيا، الأحد، بالرد على ضربات أوكرانية، خصوصا ضربة حدثت ليلا أسفرت عن 13 جريحا في مدينة كورسك الروسية التي تشهد منطقتها عملية توغل لقوات كييف منذ ستة أيام.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر تيليغرام: "ستتم محاسبة مدبري هذه الجرائم ومنفذيها، بمن فيهم رعاتهم في الخارج. إن ردا شديدا للقوات الروسية لن يتأخر"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكان حاكم كورسك أليكسي سميرنوف أعلن أن 13 شخصًا أصيبوا خلال الليل في المنطقة، منهم اثنان في حالة خطرة، جراء إصابة مبنى بشظايا صاروخ أوكراني تم إسقاطه ليلا.

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وأعلن الجيش الروسي، الأحد، وقف التقدم الأوكراني قرب بلدات في منطقة "كورسك"، حيث تنفذ كييف منذ أيام توغلًا بريًّا، مع إقراره بأن قواتها بلغت مناطق تبعد نحو 30 كيلومترًا من الحدود.

وأوضح الجيش في بيان أنه أفشل "محاولات اختراق" نفذتها "مجموعات مدرعة متحركة تابعة للعدو" قرب بلدتي تولبينو وأوبشتشي كولوديز اللتين تبعدان نحو 25 و30 كلم عن الحدود تواليًّا، إضافة إلى بلدة جورافلي.