نقلت وكالة "رويترز" عن "مصدرين إيرانيين كبيرين" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من المرشد الإيراني علي خامنئي "ردا محدودا" على قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي يُشتبه في أن إسرائيل وراءه، وحثه على تجنب استهداف مدنيين إسرائيليين.

وأضاف المصدران أن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو نقل هذه الرسالة أمس الاثنين خلال اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين كبار في وقت تدرس فيه طهران ردها على اغتيال هنية.

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وأردف المصدران أن طهران تضغط أيضا على موسكو من أجل تزويدها بطائرات مقاتلة روسية الصنع من طراز سوخوي سو-35.

وقالا إن زيارة شويغو كانت أحد السبل العديدة التي لجأت إليها موسكو لإبلاغ إيران بضرورة ضبط النفس في مسعى لمنع نشوب حرب في الشرق الأوسط، بينما نددت في الوقت ذاته بمقتل هنية، ووصفته بأنه "اغتيال خطير للغاية".

وأضافا أن الشرق الأوسط على شفا حرب كبرى، ومن الواضح أن من يقفون وراء الاغتيال يحاولون إشعال فتيل هذا الصراع.