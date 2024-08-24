أُضرمت النار في سيارتين إحداهما تحتوي على أسطوانة غاز صباح السبت أمام معبد يهودي في "لا غراند موت" بجنوب فرنسا، ما تسبب في انفجار أدى إلى إصابة شرطي بجروح، وفق ما أفاد قسم الدرك ورئيس البلدية.

وقال رئيس بلدية المدينة ستيفان روسينيول لوكالة "فرانس برس" إن أحد عناصر الشرطة البلدية أصيب في الموقع الذي أضرمت فيه النار بسيارتين على الأقل، دون تقديم معلومات عن حالته الصحية.

وأدان وزير الداخلية جيرالد دارمانين ما وصفه بأنه عمل "إجرامي" على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس".

وأعلن وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة أنه "يتم حشد كافة الوسائل للعثور على مرتكب العملية".

وأضاف درامانين "أريد أن أؤكد لإخواننا المواطنين اليهود والمجتمع كل دعمي وأقول إنه بناءً على طلب رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، يتم حشد كل الوسائل للعثور على من قام بهذا الفعل".