روسيا: "الدولة العميقة" تخفي الوضع الحقيقي لبايدن

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، الدولة العميقة ووسائل الإعلام الأمريكية بإخفاء الوضع الحقيقي للرئيس جو بايدن عن الرأي العام.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، إن الحالة النفسية للرئيس الأمريكي تعد أبرز أخبار قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

جاءت تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية بعدما أخطأ بايدن وقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أن يتدارك الأمر. بحسب وكالة "رويترز".

وفي زلة لسان أخرى، وصف بايدن منافسه الجمهوري دونالد ترامب بأنه نائب الرئيس.

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من جانبه، قال الكرملين، الجمعة، إن العالم كله لاحظ زلات لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة حلف شمال الأطلسي، أمس الخميس.

ورفض الكرملين تصريحات بايدن تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، معلقا على تصريحات بايدن: "ما زلنا نعتبره سلوكا غير مقبول وغير لائق على الإطلاق من رئيس دولة أن يتحدث بشكل غير محترم عن رؤساء دول أخرى".