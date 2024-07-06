القوات الروسية تعلن سيطرتها على بلدة جديدة في دونيتسك‎

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها سيطرت على بلدة سوكول في إقليم دونيتسك، كما عززت مواقعها على طول خطوط القتال.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "وحدات من مجموعة "الوسط" التابعة للقوات المسلحة الروسية حررت بلدة سوكول في جمهورية دونيتسك، وحسنت من الوضع التكتيكي والقتالي هناك".

وكانت بلدة سوكول قد شهدت على مدار الأيام القليلة الماضية قتالًا عنيفًا بين القوات الروسية والأوكرانية.

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وأضافت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، نحو "2050 عسكريًا أوكرانيًا، وعددًا كبيرًا من المستودعات"

وأكدت أنه تم "تدمير منصتي إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "S-300PS"، بالإضافة إلى مصفاة نفط، ومنشأة لتخزين الوقود، ومستودع ذخيرة للطيران، ومخزن لمسيرات بيرقدار في مطارين عسكريين، كما قُصِفَت تجمعات العدو في 127 منطقة مختلفة".

وقالت الوزارة إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ كروز بريطانية الصنع من طراز "Storm Shadow"، وصاروخ "HARM" أمريكي الصنع، وقنبلة موجهة من نوع "Hammer"فرنسية الصنع، و3 قذائف "HIMARS" أمريكية الصنع، و55 طائرة من دون طيار".