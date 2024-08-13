ذكرت وكالة "مهر" أن إيران تجري تدريبات عسكرية شمال البلاد، في ظل ترقب المنطقة لهجوم هددت به طهران ضد إسرائيل، بحسب وكالة الأنباء "رويترز".

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي أن التدريبات تهدف إلى تعزيز الاستعداد الدفاعي لسلاح البحرية في الجيش.

وهذا ثاني تدريب عسكري تجريه إيران خلال 3 أيام.

وتأتي هذه التدريبات بالتزامن مع الهجوم المرتقب الذي هددت به إيران إسرائيل؛ إثر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، في 31 تموز/يوليو الماضي، واغتيال فؤاد شكر، أحد أبرز قيادات حزب الله العسكرية.

وتوعدت إيران عبر مسؤوليها برد مزلزل على إسرائيل، في حين أكد نتنياهو أن إسرائيل ستتخذ كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها.