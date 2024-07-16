محللون: فوز ترامب قد يقرب الحل السياسي بين روسيا وأوكرانيا

يراقب قادة أوكرانيا، وروسيا، التحولات في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشير إلى ارتفاع حظوظ المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وبحسب مراقبين، ستنعكس تلك التحولات على مستقبل الحرب الروسية الأوكرانية، وترتبط بفرص حل سياسي أو استمرار التصعيد.

وفي آخر التصريحات الروسية حول المفاوضات مع كييف، قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن الديناميكيات في أوكرانيا آخذة في التغيير وتدريجياً سيكون هناك المزيد من الذين يؤيدون المفاوضات مع روسيا.

وجاء تصريح الكرملين من الوقائع التي تحصل داخل واشنطن وترشيح دونالد ترامب لنائبه، والذي يتفق مع المرشح الجمهوري بضرورة فرض حل سياسي لإنهاء الصراع.

وصرح جيمس ديفيد فانس المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي بأنه إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، فسوف يتفاوض مع روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وتباينت الآراء بشأن الخيارات المتاحة أمام أوكرانيا والتي رأى خبراء في حديثهم لـ "إرم نيوز" أنها آخذة بالتقلص، حيث سيكون قبول الحل السياسي الخيار الأخير، فيما رأى البعض أن فوز ترامب ونائبه يعني أن صوت الحل السياسي سيعلو.

انحسار الخيارات

وقال الخبير في الشؤون السياسية إيغور بورونوف، إن "كييف ستكون أمام خيار صعب نهاية هذا العام في حال فاز ترامب بالرئاسة، ومع وجود نائبه وموقفه من الصراع مع روسيا، فهذا يعني وضوح سياسة الولايات المتحدة مستقبلا اتجاه هذا الملف".

وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز" قائلا: "ستكون كييف أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاستمرار في الحرب بإمكانياتها المحدودة دون الحصول على أي مساعدة أمريكية في حال طبق ترامب خطته الرامية لإيجاد حل سياسي وإجبار كييف على التحرك اتجاه المفاوضات".

والخيار الثاني، هو الخروج عن الطاعة الأمريكية واستمرارها بالقتال دون الحصول على أي مساعدة عسكرية من الولايات المتحدة.

وقال بورونوف: "هذه تبعات سيئة على كييف لا شك، فإذا قبلت أوكرانيا بالحل السياسي وهي في هذا الوضع مع خسارة كل أوراق القوة نتيجة الوضع الميداني الذي تتفوق به روسيا بشكل كبير فسيكون السلام هزيمة لأوكرانيا".

وتابع قائلاً: "إذا اتخذت أوكرانيا قراراً بمواصلة القتال وحدها دون مساعدات ودعم عسكري أمريكي، فهذا يكون كمن يقرر الانتحار، حيث لن تكون أوكرانيا قادرة على الصمود وحدها أمام روسيا، وستصل إلى الهزيمة العسكرية خلال أسابيع وليس أشهرا أو سنوات".

وأشار الخبير في الشؤون السياسية إلى أن "كييف تعي ما القادم في حال وصل ترامب للسلطة، وهي تصلي لعدم حصول ذلك، وفي الوقت نفسه تعي أيضا أن بقاء بايدن ودعمه لها ستكون له حدود في النهاية، لكنها تأمل بتقوية أوراقها التفاوضية خلال هذا الوقت للذهاب إلى مباحثات سلام لا تعني سلام الهزيمة".

وخلص إلى القول: "بصرف النظر عن نتائج الانتخابات الأمريكية، هناك أصوات داخل أوكرانيا بدأت تظهر ويعلو صوتها، وترغب بشكل حقيقي بالذهاب للتفاوض ليقينهم أن لا حل عسكريا في هذه الأزمة، وأن الاستمرار بهذه السياسة يعني المزيد من الدمار والموت".

أمر واقع

في المقابل، يرى الباحث في الصراعات الدولية إيغور نيستيروف أن "الصراع بغض النظر عمن يصل إلى البيت الأبيض، سيدخل مرحلة الأمر الواقع بالتفوق الروسي عسكريا في ساحة المعركة"ز

واستدرك في حديث لـ "إرم نيوز" قائلاً: "لكنّ وجود تيار يريد الحل السياسي سيسهل عملية تطبيع العلاقات بين موسكو والغرب بعد انتهاء الحرب".

وأضاف: "لا شك أنه حتى لو استمرت إدارة بايدن لأربع سنوات أخرى، فإن انتصار روسيا أمر حتمي، وأنا انطلق من الوقائع على الأرض ودراسة الوضع الأوكراني الحالي والتوقع بالوضع المستقبلي".

ومضى يقول: "صحيح أن ضخ السلاح مستمر دون توقف والغرب يدفع كييف أكثر وأكثر للوقوف أمام الدب الروسي، لكن سياستهم المستمرة منذ أعوام فاشلة والدليل ما يجري الآن على الجبهة".

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وأردف الباحث: "نحن متفقون داخل روسيا بأن أي إدارة أمريكية لديها هدف واحد، هو إفشال المساعي الروسية والصينية للخروج بعالم متعدد الأقطاب، وإذا كان بايدن صب كل تركيزه على موسكو فترامب يريد بكين، وسواء كانت الجبهة روسية أو صينية فالهدف الخارجي لواشنطن واحد".

وبيّن أن "موسكو وبكين تعيان ذلك وتريدان حل الأزمات سواء بين روسيا والغرب، أو بين الصين والغرب، عن طريق الحوار، فالحروب كما رأينا تعني المزيد من الدمار والتصعيد والاقتراب من صدام مباشر يهدد البشرية كلها".

وخلص نيستيروف إلى القول: "ترامب لديه خططه، وروسيا والصين لديها خطط أيضاً، وإذا جلست الأطراف إلى طاولة الحوار، فقد تصل إلى تفاهمات، ما يبعد شبح أي تصعيد دولي، وإذا كانت هناك نية لترامب بذلك فهذا يسهل على الجميع، ويقي الجميع من ويلات أي صدام مباشر".