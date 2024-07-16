احتجاجات تعمّ تل أبيب.. الجيش الإسرائيلي يبدأ استدعاء "الحريديم" الأحد (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الشروع في إرسال أوامر استدعاء لليهود المتشددين من طائفة "الحريديم" للتجنيد الإلزامي، اعتباراً من الأحد المقبل، وفق إذاعة الجيش.

وفجّر الإعلان، خلال الساعات الماضية، موجة احتجاجات عارمة في إسرائيل، إذ احتشد الآلاف من المستوطنين المتشددين "الحريديم" وقطعوا بعض الشوارع في مدينتيْ "بني براك" و"تل أبيب".

وحدثت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتشددين، في عدة مدن داخل إسرائيل، وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بإصابة ضابطين كبيرين في الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة بعد تعرضهما لهجوم من "الحريديم" في "بني براك" وسط إسرائيل.

وتحت شعار "نموت ولا نتجند"، رفض أعضاء الطائفة "الحريدية" في إسرائيل قراراً تاريخياً يجبر للمرة الأولى المتدينين على الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية، وهو القرار الذي أقرته المحكمة العليا أخيراً.

وتجمع العشرات من المحتجين الغاضبين، وجلسوا أمام سيارات الشرطة، ورفعوا لافتات كتب عليها: "نذهب إلى السجن ولكن ليس إلى الجيش".

ويتزامن ذلك مع تزايد أعداد رافضي الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، فقد كشفت حركة "يش جفول"، التي تساعد رافضي الخدمة العسكرية، عن تسجيل قفزة غير مسبوقة على الإطلاق في أعداد رافضي الخدمة في الحرب الحالية.