أعلنت وزارة الخارجية الهندية الإثنين أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيزور أوكرانيا، وذلك بعد أسابيع من تنديد كييف به لمعانقته الرئيس الروسي ناريندرا مودي خلال زيارة إلى روسيا، الحليف التقليدي للهند.

ولم تحدد وزارة الخارجية موعدا لـ"الزيارة إلى بولندا وأوكرانيا" لكن وسائل إعلام هندية أوردت أنها قد تجري لاحقا هذا الأسبوع.

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وفرضت عواصم غربية عقوبات على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا في 2022، لكن دولا صديقة مثل الهند والصين واصلت التجارة معها.

وأحجمت الهند عن توبيخ روسيا بشكل مباشر على الحرب، التي تطلق عليها موسكو عملية عسكرية خاصة، وحثت الدولتين على حل الصراع من خلال الدبلوماسية والحوار.

وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها من علاقة الهند بروسيا، خاصة في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز العلاقات مع نيودلهي على أساس أنها قوة توازن محتملة أمام صعود الصين.

وتسعى نيودلهي إلى تعميق علاقتها مع الغرب دون المساس بعلاقتها مع روسيا.