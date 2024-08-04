أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أنها ستلتزم بموعد محدد مسبقًا على قناة "إيه بي سي نيوز" لمناظرةِ منافسها الجمهوري دونالد ترامب؛ ما يعني رفض هاريس، لاقتراح ترامب، مناظرتها أمام جمهور يحضر المناظرة مباشرة على قناة "فوكس نيوز".

وعلق ترامب، الجمعة، بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي يقول إنه اتفق مع "فوكس نيوز" على مناظرة هاريس في الـ 4 من سبتمبر (أيلول) في ولاية بنسلفانيا، وفقًا لوكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم السبت.

وردت حملة هاريس بأن ترامب "يحاول التراجع عن المناظرة التي وافق عليها بالفعل"، وأنها "ستكون هناك بطريقة أو بأخرى" على قناة "إيه بي سي" في الـ 10 من سبتمبر (أيلول) - وهي مواجهة وافق عليها ترامب وجو بايدن قبل أن ينهي الرئيس محاولة إعادة انتخابه.

لكن ترامب كتب على منصته "تروث سوشيال"، إن الاتفاق السابق انقضى بخروج بايدن من السباق الرئاسي.

كما أشار إلى تضارب المصالح، قائلًا إنه في دعوى قضائية مع "إيه بي سي" والمذيع جورج ستيفانوبولوس.

ورفض ترامب، وحملته في السابق الالتزام بأي نقاش آخر، قائلين إن هذه الخطط لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليها، حتى يختار الديمقراطيون رسميًّا بديلهم لبايدن.

وقالت اللجنة الوطنية الديمقراطية أمس الجمعة، إن هاريس حصلت على عدد كاف من المندوبين في التصويت الافتراضي للحزب لتأمين الترشيح، وينتهي الاقتراع يوم الاثنين.