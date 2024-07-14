من هو الصحفي الرياضي الشهير المتهم بمحاولة اغتيال ترامب؟

قال صحفي رياضي إيطالي، اليوم الأحد، إنه سيتخذ إجراءات قانونية بعدما اتهم زوراً على منصات للتواصل الاجتماعي، بأنه مطلق النار المشتبه به في محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، باعتبارها معلومات كاذبة.

وجاء في منشور انتشر على نطاق واسع على منصة "إكس" أنه "وفقاً لقسم شرطة بتلر، قُبض على مطلق النار على ترامب في مكان الواقعة وتم تحديد أنه مارك فيوليتس، وهو عضو في حركة أنتيفا"، وفق "رويترز".

وكان المنشور مصحوباً بصورة للصحفي الإيطالي ماركو فيولي، وهو رئيس تحرير موقع إلكتروني خاص بمشجعي نادي روما الإيطالي لكرة القدم.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي في وقت مبكر اليوم إنه حدد "الشخص المتورط" في إطلاق النار، السبت، وهو توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاماً والمقيم في "بيثيل بارك" بولاية بنسلفانيا.

وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إن أفراد أمن تابعين له قَتلوا المشتبه به بالرصاص.

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وكتب فيولي المقيم في روما على "إنستغرام": "أنفي بشكل قاطع أنني متورط في هذا الأمر"، وقال إنه استيقظ في منتصف الليل بسبب إشعارات منصتي (إنستغرام) و(إكس) المتعلقة بالمنشور.

واتهم فيولي، إيطاليين اثنين من مستخدمي منصة "إكس" بنشر معلومات كاذبة عنه، وقال إنه سيذهب إلى الشرطة غداً الاثنين للإبلاغ عنهما وعن وسائل الإعلام التي استخدمت منشورهما.

وذكر فيولي أنه ملاحق من قبل الشخصين، منذ سنوات، وأن إجراءات جنائية ضدهما تجرى حاليا. وكتب "أرجو أن أترك للعيش في سلام لأنني ضحية لهذا الأمر منذ عام 2018".