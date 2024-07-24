وافقت لجنة قواعد الحزب الديمقراطي على خطة لترشيح كامالا هاريس رسمياً للرئاسة بحلول أول أغسطس آب.

ويأتي ذلك قبل مؤتمر الحزب الذي سيعقد في الفترة ما بين 19 إلى 22 من الشهر القادم، في شيكاغو، ومن المقرر أن تختار هاريس مرشحا لمنصب نائب الرئيس بحلول 7 أغسطس آب.

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وترتفع فرص هاريس لتكون مرشحة الديمقراطيين رسمياً، منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه، ورشحها لتكون بديلة عنه، وما لبثت أن حازت على دعم متزايد في الحزب، تمثل في تصريحات تأييد أعلنتها شخصيات بارزة فيه، إضافة إلى ارتفاع التبرعات بعدما شهدت تراجعاً ملحوظاً حين إصرار بايدن على مواصلة السباق الانتخابي.

وكان بايدن أعلن يوم الأحد 21 يوليو/تموز 2024 انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر / تشرين الثاني، وأعلن دعمه نائبته كامالا هاريس لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي.