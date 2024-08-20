على غرار فقدان الغواصة "تيتان" في يونيو/حزيران 2023، يتابع العالم اليوم عملية البحث عن حطام يخت فاخر، كان على متنه مليارديرات، قبالة سواحل صقلية، بعد غرقه وفقدان 6 أشخاص.

واختفى، في واقعة الغرق، مايك لينش، قطب التكنولوجيا، والمعروف ببيل غيتس بريطانيا، إلى جانب 5 آخرين، بينهم ابنة لينش ذات الـ18 عامًا، ورئيس بنك مورغان ستانلي الدولي جوناثان بلومر.

في ذلك الوقت، كانت الغواصة المخصصة لاستكشاف حطام السفينة الغارقة تيتانك، قبالة السواحل الكندية، واكتشف وفاة ركابها الخمسة بعد عملية بحث دامت حوالي 80 ساعة.

وكان على متن الغواصة مليارديرات مشهورون أيضا، مثل: الملياردير البريطاني هيميش هاردينغ، 58 عامًا، ورجل الأعمال المشهور من أصل باكستاني شاهزادة داود، 48 عامًا، وابنه سليمان البالغ من العمر 19 عامًا، والمستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليت، 77 عامًا.

لا حطام

وعلى متن اليخت الذي يحمل العلم البريطاني، كان هناك 22 شخصًا، بينهم 10 من أفراد الطاقم. وجرى إنقاذ 15 شخصًا منهم، فيما انتشلت جثة واحدة.

وقال سالفو كوسينا رئيس وكالة الحماية المدنية في صقلية، إن زوجة لينش أنغيلا باكاريس كانت من بين 15 شخصًا تم إنقاذهم، لكن رجل الأعمال وابنته هانا البالغة من العمر 18 عامًا ما زالا في عداد المفقودين.

وفشلت عمليات البحث الأولى عن الحطام على عمق نحو 50 مترًا تحت سطح البحر.

وكشفت سلطات الإنقاذ، أن غواصي الشرطة قضوا في محاولة الوصول إلى هيكل السفينة التي كانت راسية على عمق 50 مترًا قبالة بورتيسيلو، وبعدها عادوا إلى الموقع بعد الساعة 10 مساءً.

وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ لوكا كاري، إن "الفريق فحص الموقع لمعرفة ما إذا كان من الممكن إجراء عمليات البحث خلال الليل؛ إذ من المتوقع أن تتدهور الظروف الجوية".