تعرّضت امرأة وابنتها البالغة من العمر 11 عاماً للطعن بسكين، الاثنين، في ساحة ليستر السياحية والمزدحمة وسط لندن، حسبما أعلنت الشرطة التي ألقت القبض على رجل، مشيرة إلى أنّها لا ترجّح فرضية الإرهاب.

وقالت الشرطة، في بيان، إنّ الفتاة "أصيبت بجروح خطيرة، وستحتاج رعاية إضافية".

كما أُصيبت والدتها التي تبلغ من العمر 34 عاماً بجروح طفيفة، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وأُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاماً في مكان الحادث، في حين أوضحت الشرطة أنّها لا تبحث عن أيّ شخص آخر على صلة بالهجوم.

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وقالت الشرطة، التي تسعى إلى تحديد دوافع المشتبه به، إن "لا شيء يشير في هذه المرحلة إلى أنّ الهجوم مرتبط بالإرهاب".

وأضافت: "هذه المرحلة، لا نعتقد أنّ المشتبه به والضحيّتين يعرفون بعضهم بعضا".

وتشهد المملكة المتحدة، حيث يخضع حمل الأسلحة النارية لقيود صارمة، زيادة في أعمال العنف بالسكاكين التي غالباً ما يقوم بها شباب، وهي تتنوع بين هجمات على أشخاص وسطو، وغيرها.