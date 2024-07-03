أفادت وكالة أنباء "ركنا" المحلية الإيرانية، الأربعاء، بنجاة المرشح المتشدد للانتخابات الرئاسية سعيد جليلي من محاولة اغتيال في محافظة كرمنشاه غربي إيران.

وقالت الوكالة، نقلا عن مصادر محلية، إن "السلطات الأمنية تمكنت من إحباط محاولة اغتيال المرشح سعيد جليلي خلال زيارته إلى محافظة كرمنشاه ضمن حملته الدعائية للانتخابات الرئاسية".

في سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن لجنة الإعلام بمقر الانتخابات في كرمنشاه نفيها إحباط محاولة اغتيال المرشح جليلي.

كما قال مسؤول أمني في كرمنشاه للوكالة إن "ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن إحباط محاولة اغتيال المرشح سعيد جليلي لا صحة له"، مضيفاً أن "جليلي زار كرمنشاه صباح اليوم، وأتم برنامجه الانتخابي بسلام تام، وغادر المنطقة من دون مشاكل".

كما نفى "محمد كريمي"، مدعي مركز محافظة كرمنشاه، الأخبار المنشورة في الفضاء الإلكتروني بعنوان إحباط محاولة اغتيال أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية خلال زيارته محافظة كرمنشاه، وقال: "قبل ساعة، حدث خبر مشبوه بعنوان إحباط محاولة اغتيال لأحد المرشحين، وبعد انتشار هذا الخبر على نطاق واسع في الفضاء الإلكتروني، الذي صاحبته تفاصيل مثل القبض على خمسة مجرمين مسلحين في هذا الصدد، تم لفت انتباه المدعي العام الإقليمي إلى الأمر في كرمنشاه".

وأضاف كريمي، في حديث لوسائل إعلام محلية، "سنبدأ التحقيق للتعرف على أصل هذا الادعاء الكاذب واعتقال الأشخاص المروجين لمثل هذه الأخبار مع قرب الانتخابات الرئاسية".

وتدخل إيران صباح الخميس حالة صمت انتخابي، على أن تُجرى الجولة الثانية من الانتخابات يوم الجمعة المقبل بين المرشح المتشدد سعيد جليلي ومنافسه الإصلاحي مسعود بزشكيان.