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الفلبين تسمح لعدد محدود من الأفغان استكمال إجراءات الهجرة لأمريكا

الفلبين تسمح لعدد محدود من الأفغان استكمال إجراءات الهجرة لأمريكا
مهاجرة أفغانيةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
20 أغسطس 2024، 7:54 ص

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها توصلت مع  الفلبين إلى اتفاق بشأن السماح لعدد محدود من المواطنين الأفغان بالعبور إلى الفلبين لاستكمال إجراءات تأشيراتهم الخاصة بالهجرة وإعادة توطينهم في الولايات المتحدة.

وأكد البيان أن الحكومة الأمريكية تدعم الخدمات الضرورية للأفغان المقيمين مؤقتًا في الفلبين، بما في ذلك الغذاء والسكن والأمن والرعاية الطبية والنقل لاستكمال إجراءات التأشيرات.

وشكر البيان الحكومة الفلبينية على دعمها لحلفاء الولايات المتحدة الأفغان، مثمنًا دور الفلبين وتاريخها الطويل والإيجابي في التعاون الثنائي بين البلدين.

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الهجرةالفلبينالولايات المتحدةتأشيرة

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