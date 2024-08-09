دفعت أمريكا بمجموعة من طائرات F22 المتقدمة إلى الشرق الأوسط، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب للرد الإيراني المحتمل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

وبحسب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فإن نشر هذه الطائرات يأتي ضمن الجهود الأمريكية لردع الهجوم الإيراني والدفاع عن إسرائيل وحماية القوات الأمريكية في المنطقة.

وتعد لوكهيد مارتن F22 رابتور طائرة مقاتلة تتصف بقدرة عالية على المناورة الجوية، بحيث تتفوق بها على مثيلاتها من الجيل الخامس.

وصممت F22 التي تستخدم تكنولوجيا التخفي في البداية كمقاتلة تفوق جوي، ولكنها تمتعت بقدرات إضافية تشمل الهجوم البري والحرب الإلكترونية.

وتعتبر شركة لوكهيد مارتن F22 الطائرة الأفضل في العالم، فيما تصل تكلفة إنتاجها إلى 350 مليون دولار، بحسب موقع "ناشونال إنترست".

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وترفض الولايات المتحدة التي تمتلك 187 طائرة من هذا الطراز، بيع F22 لأي دولة أخرى بسبب خصائصها التكنولوجية، إذ يحظر القانون الفيدرالي الأمريكي تصديرها.

وتعتمد F22 على نظام رادار متقدم وأجهزة استشعار متكاملة، الأمر الذي يتيح للطيارين تحديد التهديدات والتعامل معها.

وتحتوي الطائرة التي تعتبرها الولايات المتحدة عنصرا حاسما لقوتها الجوية التكتيكية على نظام متقدم للتحكم في الطيران يمكنها من أداء حركات هوائية دقيقة ومعقدة.

وتستطيع الطائرة حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ جو-جو وصواريخ جو-أرض، ما يجعلها أداة فعالة للغاية في الميدان.

وفي يونيو 2023، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية نشر مجموعة من الطائرات في الشرق الأوسط، بسبب ما قالت إنه "سلوك غير آمن" للطائرات الروسية.

وفي عام 2023، استخدمتها القوات الأمريكية لتفجير بالون تجسس صيني قبالة سواحل ولاية نورث كارولينا.

وتم استخدام الطائرة عام 2014 في سوريا والعراق، ضد تنظيم "داعش".