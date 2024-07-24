كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، "تبرع منذ سنوات" لحملة تابعة لمنافسته المحتملة كامالا هاريس.

وأوضح التقرير أن ترامب سبق أن تبرع لهاريس عندما كانت في بداية مسيرتها السياسية وتسعى لأن تصبح مدعية عامة لولاية كاليفورنيا.

وقالت الصحيفة، إن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل، "تبرع بمبلغ 6000 دولار لحملة هاريس عندما كانت مدعية عامة من يسار الوسط بمدينة سان فرانسيسكو، وكانت تتطلع لأن تصبح المدعية العامة لولاية كاليفورنيا".

وأوضحت أن أول تبرع من ترامب، كان بمبلغ 5000 دولار عام 2011، ثمّ قدم مساهمة إضافية بمبلغ 1000 دولار في عام 2014.

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وأكدت "نيويورك تايمز" أن إيفانكا، ابنة ترامب، تبرعت أيضا لحملة هاريس في عام 2014، بنحو 2000 دولار، وفق ما أظهرت السجلات.

ولم يؤكد مسؤولو حملتيْ هاريس وترامب هذه المعطيات بناء على طلب للتعليق من الصحيفة.

وقد حصلت كامالا هاريس، أمس الأول، على الدعم اللازم للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب، بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من السباق.

وأعلن معظم المندوبين الديمقراطيين، البالغ عددهم نحو 4000 شخص، المكلّفين باختيار مرشح الحزب رسميا، بالفعل نيتهم دعم هاريس.