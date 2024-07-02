مانيلا وبكين تتفقان على "تهدئة التوتر" في بحر الصين الجنوبي

أعلنت الفلبين الثلاثاء، أنها اتفقت مع الصين على "تهدئة التوتر" حول بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بحسب "فرانس برس".

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان بعد اجتماع ممثلين عن الدولتين في مانيلا، "ناقش الجانبان مواقفهما بشأن أيونغين شول (التسمية الفلبينية لشعاب "سيكند توماس شول" المرجانية) وأكّدا التزامهما بتهدئة التوتر دون المساس بمواقفهما".

وكان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، قال في تصريح له الشهر الماضي، إن بلاده ليست معنية بالتحريض على الحروب، وستسعى دائمًا إلى تسوية النزاعات سلميًا وسط تصاعد المواجهات البحرية مع الصين.