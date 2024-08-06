تتجه أنظار العالم، مساء الثلاثاء، إلى ولاية فيلادلفيا الأمريكية، لمعرفة نائب الرئيس الأمريكي القادم، الذي وقع الاختيار عليه من قبل مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس بعد اعتمادها رسميا من قبل الحزب، بحسب وكالة " أسوشيتد برس".

وكشفت مصادر لـ وكالة "رويترز"، الاثنين، أن قائمة مرشحي هاريس، لمنصب نائب الرئيس، تنحصر بين حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، وحاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، بعد النظر في مجموعة نهائية من المرشحين من الرجال البيض، الذين لديهم سجل بالفوز بأصوات الناخبين البيض أو المستقلين أو من سكان المناطق الريفية.

وقال مسؤول في الحملة إنه لم يتم إجراء أي اتصالات بشأن الاختيار، مساء الاثنين؛ ما يعني أن هاريس لم تخبر المرشحين المحتملين بمن سيحصل على فرصة الترشيح.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن مندوبي الحزب الديمقراطي، اختاروا هاريس، كمرشحة للحزب على نحو رسمي، بعد تصويت عبر الإنترنت، استمر على مدار 5 أيام، إذ حصلت خلاله على حوالي 4600 صوت، أي ما يمثل نحو 99 بالمئة من المندوبين المشاركين.

وكانت هاريس المرشحة الوحيدة المؤهلة للحصول على الأصوات داخل الحزب الديمقراطي، في وقت لم يكن فيه أي مرشح مؤهل بحلول الموعد النهائي لبدء التصويت ليلة الثلاثاء.

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وكانت حملة نائبة الرئيس الأمريكي، أعلنت الجمعة، أنها ضمنت ما يكفي من أصوات مندوبي الحزب لتصبح المرشحة رسميا لانتخابات الرئاسة.

وأعلن حينها رئيس اللجنة الوطنية بالحزب، جيمي هاريسون، في بث مباشر، حصول هاريس على أكثر من 2350 صوتا، مضيفا أن نائبة الرئيس الحالي "ستكون مرشحة الحزب الديمقراطي بعد غلق التصويت".

وبذلك تكون هاريس أول امرأة متعددة الأعراق تترشح لأعلى منصب في الولايات المتحدة.

يشار الى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستجري في 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2024.