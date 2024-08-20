قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لم ينحنِ قطّ للزعيم الروسي فلاديمير بوتين، كما فعل سلفه والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.

وأضاف بايدن خلال خطاب ألقاه في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو أمس الاثنين،: "لن ننحني أبدًا أمام بوتين، اعتقد بوتين أنه سيستولي على كييف في ثلاثة أيام، وبعد ثلاث سنوات، لا تزال أوكرانيا حرة".

وأشار إلى أن "مقاومة أوكرانيا للعدوان الروسي بأنها من بين نجاحات سياسته"، حسب ما نقل عنه صحيفة"ساسبيلني" الألمانية.

وأردف: "لا ينبغي لأي قائد أعلى أن ينحني للديكتاتوريين بالطريقة التي ينحني بها الرئيس السابق دونالد ترامب لبوتين".

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وتابع: "لم أفعل ذلك، وأعدكم أن كامالا هاريس لن تفعل ذلك أبدًا".

وذكر أيضًا أن قيادة الولايات المتحدة على موقفها في توحيد أوروبا وتعزيز حلف الناتو.

واستطرد: "لقد أمضيتُ ما يقرب من 190 ساعة مع شركائي من رؤساء الدول في أوروبا لتعزيز الناتو، لقد فعلنا ذلك، ووحدنا أوروبا، وهو ما لم يحدث منذ سنوات، من خلال إضافة السويد وفنلندا إلى حلف الناتو".

وظهرت كامالا هاريس في مؤتمر الحزب الديمقراطي، إذ حظيت بتصفيق الحضور، ووعدت بهزيمة ترامب في انتخابات 5 نوفمبر.

علمًا أن هاريس ستقبل الترشيح رسميًّا في 22 أغسطس، وهو اليوم الأخير من المؤتمر الديمقراطي المخصص لدعم ترشيحها للانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.