الحزب الجمهوري يعد بإنشاء "قبة حديدية" فوق الأراضي الأمريكية

وعد الحزب الجمهوري الأمريكي، بإقامة منظومة "القبة الحديدية" فوق أراضي الولايات المتحدة لحماية البلاد من الصواريخ.

جاء هذا الوعد، عبر برنامج الحزب الجمهوري الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الحزب الذي انعقد الاثنين.

كما وعد الحزب بـ"تحديث القوات المسلحة حتى تكون الأكثر قوة في العالم".

ويحدث الحزب الجمهوري، برنامجه مرة واحد كل أربع سنوات.

وكان المرشح الرئاسي دونالد ترامب، تعهد في خطاب ألقاه بولاية مينيسوتا في أيار/مايو الماضي، بإنشاء نظام دفاع صاروخي "قبة حديدية" فوق البلاد.

وقال ترامب "سنبني قبة حديدية فوق بلادنا، إن مثل هذه القبة لم تشاهد من قبل، ستكون منظومة أمان للولايات المتحدة"، منوها إلى أن "النظام الصاروخي سيكون مشابها للقبة الحديدية في إسرائيل".