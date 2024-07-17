أعلنت السلطات في بنغلادش إغلاق جميع الجامعات العامة والخاصة إلى أجل غير مسمى، اعتبارا من الأربعاء، بعد احتجاجات على حصص وظائف القطاع العام.

وأطلقت شرطة بنغلادش، الأربعاء، الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق طلاب كانوا يحتجون على نظام الحصص في الوظائف الحكومية، بعد يوم من اشتباكات دامية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات، بحسب وكالة "رويترز".

ونشرت السلطات وحدات من قوة حرس الحدود شبه العسكرية إلى جانب شرطة مكافحة الشغب، اليوم، خارج حرم جامعة داكا، بينما هتف الطلاب "لن نسمح بضياع دماء إخوتنا هباء".

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وقالت ناهد إسلام، منسقة الاحتجاجات المناهضة للحصص، إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وألقت قنابل صوتية على الطلاب في أثناء سيرهم في مواكب حاملين نعوشا تضامنا مع القتلى.

وأثارت هذه الحصص غضبا بين الطلاب الذين يواجهون معدلات بطالة مرتفعة، إذ يوجد ما يقرب من 32 مليون شاب عاطلين عن العمل، أو لا يتعلمون، من إجمالي عدد السكان البالغ 170 مليون نسمة.

وزادت حدة الاحتجاجات بعد أن رفضت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، ابنة الشيخ مجيب الرحمن، الذي قاد استقلال بنغلادش عن باكستان، تلبية مطالب المحتجين.

ونعتت هؤلاء الذين يعارضون الحصص بمصطلح يُستخدم للإشارة إلى الذين تظاهروا بتقديم يد العون للجيش الباكستاني خلال حرب عام 1971.





وشاب العنف الاحتجاجات هذا الأسبوع عندما اشتبك آلاف المتظاهرين المناهضين للحصص مع أعضاء الجناح الطلابي لحزب رابطة عوامي الحاكم في أنحاء البلاد.

وقالت الشرطة إن ستة أشخاص، بينهم ثلاثة طلاب على الأقل، قُتلوا خلال الاشتباكات التي وقعت الثلاثاء.

وتمثل الاحتجاجات أول تحدٍ كبير لحكومة حسينة منذ حصولها على فترة ولاية رابعة على التوالي في يناير/كانون الثاني، في انتخابات قاطعها حزب بنغلادش الوطني المعارض.

وحثت منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة الحكومة على حماية المتظاهرين السلميين من العنف.

ويعزو الخبراء الاضطرابات إلى ركود نمو الوظائف في القطاع الخاص، ما يجعل الوظائف الحكومية، التي تقدم زيادات منتظمة في الأجور وغيرها من الامتيازات، مرغوبة بشكل متزايد.

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وجرى الإبلاغ عن أعمال عنف في العديد من الأماكن الأخرى في أنحاء البلاد، مع قيام طلاب بإغلاق جسر؛ ما تسبب بتوقف السيارات على امتداد عشرة كيلومترات.

وقالت الشرطة إنها اضطرت إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين من حزب بنغلادش الوطني الذين كانوا يرشقونها بالحجارة خلال احتجاج في داكا.