إيران.. أنصار جليلي يرشقون ظريف بعبوات مياه

رمى أنصار المرشح الإيراني المتشدد للانتخابات الرئاسية سعيد جليلي، وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف بـ"عبوات المياه"، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال حفل انتخابي للمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في مدينة مشهد شمال شرق إيران، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "خبر أون لاين".

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وكان ظريف وصل إلى مشهد ضمن جولة يقوم بها لدعم المرشح بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستُقام الجمعة المقبلة.

وأوضحت الوكالة أن "ظريف بعد أن هاجم جليلي اضطر بعض أنصار الأخير إلى إطلاق شعارات مناهضة له ووصفه بـ"الخائن" و"المنافق".

وأشار إلى أن "بعض الأشخاص رشقوا عبوات مياه باتجاه ظريف؛ ما اضطره إلى إيقاف خطابه لبعض الدقائق للسيطرة على الأوضاع من قبل الشرطة.

https://twitter.com/a_rajabkhah/status/1808135817128235332

لكن الوكالة سارعت إلى حذف الخبر بعد لحظات من نشره في قناتها عبر تطبيق "تليغرام"، لتنشر خبراً تقول فيه إنه "خلال خطاب ظريف في مشهد، شهدت القاعة حالة من التشنج بين أنصار بزشكيان وجليلي".

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وقال ظريف مهاجماً جليلي: "لقد رفعت شعاراتك على حساب الناس، وإلا لماذا لم يتم وضعك على لائحة العقوبات الغربية التي تعتبرها نعمة إلهية؟ لماذا لا تشعر على الأقل ببعض الخجل، وبدلاً من إدانة ترامب، تدين أبناء وطنك؟".

https://twitter.com/hnoori59/status/1808134869727195544

وأضاف: "نحن أكثرية وليس أقلية كما يتصور جليلي".

واتهم ظريف جليلي وأنصاره بشراء أصوات الناس البسطاء عبر إستلام بطاقات لشراء الطعام بقيمة 300 ألف تومان (5 دولارات تقريباً).

https://twitter.com/iaaraash/status/1808140492409880584

وستشهد إيران إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، يوم الجمعة المقبل، بين الإصلاحي بزشكيان والمتشدد جليلي، فيما تشهد البلاد حالة من تراشق الاتهامات والسجالات بين المرشحين وأنصارهم في عدة محافظات.