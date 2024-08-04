قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أنهى تجهيز مخبأ سري تحت الأرض لإقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادته العسكريين في الحكومة، تحسبًا للهجوم المتوقع من إيران وحلفائها.

وتتأهب إسرائيل لرد إيراني انتقامًا لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، رغم عدم تبني تل أبيب للهجوم، لكن طهران وحماس تحمّلان إسرائيل المسؤولية عنه، وتوعّدتا بالرد عسكريًا عليها.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي إن "الشاباك قرر تشغيل مخبأ القيادة تحت الأرض في مدينة القدس، حيث من المتوقع أن يبقى كبار القادة السياسيين خلال أي حرب طارئة داخله".

وأوضح أن "المخبأ مجهز بجميع وسائل القيادة والسيطرة، ومتصل بمسار مؤدٍ إلى مقر وزارة الدفاع، ويتيح إقامة طويلة لأعضاء القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية".

وفي وقت سابق، أجرى قائد قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل، رافي ميلو، نقاشًا معمّقًا حول الوضع الحالي، شمل تقييم المخاطر، والاستعداد المستمر".

وقال: "نحن مستعدون لأي سيناريو وأي ردٍ، وفي الأيام الأخيرة، قام الجيش وقيادة الجبهة الداخلية، بتعزيز الاستعدادات بشكل كبير بالتعاون الوثيق، سواء مع السلطات المحلية أو مع جميع وحدات الجيش الإسرائيلي".