تحول مفاجئ.. حملة بايدن تختبر حظوظ نائبته لمنافسة ترامب

تختبر الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن "بهدوء" قوة نائبته كامالا هاريس ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في استطلاع للناخبين، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن ثلاثة أشخاص مطلعين على هذه الجهود، "يتم إجراء فحص كيفية أداء هاريس كمرشحة ديمقراطية أمام ترامب.

يأت ذلك، بعد ثلاثة أسابيع من أداء المناظرة الكارثي الذي أثار دعوات متزايدة من داخل فريق بايدن، ومن حزبه الخاص لكي يتنحى.

ويعقد بايدن الخميس، أول مؤتمر صحافي له منذ مناظرته الكارثية وضد منافسه الجمهوري ترامب، في حدث قد يحدد مصير ترشّحه للرئاسة.

وستتّجه أنظار العالم نحو الرئيس البالغ 81 عاما خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن فيما يحاول تهدئة الدعوات المتزايدة من حزبه الديمقراطي إلى التنحي بسبب سنّه وصحته، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأي أخطاء يرتكبها بايدن خلال هذا الحدث الذي يعقد عند الساعة 17,30 بالتوقيت المحلي (21,30 ت غ) في مركز المؤتمرات في واشنطن، قد يزيد بشكل كبير من عدد الديمقراطيين الذين سيحضّونه على الانسحاب من السباق الرئاسي.

والأربعاء، دعا الممثل جورج كلوني المؤيد لبايدن الرئيس الأمريكي إلى الانسحاب من السباق الرئاسي بعد أسابيع فقط من تنظيم حملة لجمع التبرعات للرئيس.

كما دعته شخصيات بارزة في الحزب مثل رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى "اتخاذ قرار"، ما يعني ضمنا أن القرار الذي اتخذه، أي البقاء في السباق، ليس بالضرورة الخيار الصحيح.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأربعاء، بأن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أخبر المانحين بشكل سري بأنه منفتح على فكرة استبدال بايدن.

لكن في بيان أصدره مكتبه مساء الأربعاء، قال شومر إنه يدعم الرئيس بايدن، وإنه "مصمم على ضمان هزيمة دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني".

لكن يُعتقد أن العديد من الديمقراطيين ينتظرون لرؤية ما سيكون عليه المؤتمر الصحافي المنفرد لبايدن، لاتخاذ قرارهم.