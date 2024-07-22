بعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي لعام 2024، أمام الديمقراطيين خياران لإيجاد مرشح بديل؛ الأول هو إجراء تصويت افتراضي، الذي قد يسفر عن مرشح جديد بحلول أغسطس المقبل، والثاني هو تنظيم مؤتمر "مفتوح"، وهو إجراء لم يشهده الحزب منذ عام 1968.

يتم اختيار خليفة بايدن في السباق نحو البيت الأبيض عبر آلية تتبع قواعد الحزب الديمقراطي على النحو التالي:

1. تقديم الترشيحات: المرشحون المحتملون بحاجة إلى الحصول على توقيعات من مئات المندوبين ليتم الاعتراف بهم كمرشحين رسميين.

2. التصويت الافتراضي أو المؤتمر الوطني: يتم إجراء تصويت افتراضي لاختيار المرشح، أو يتم ذلك خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي يعقد في شيكاغو في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس.

3. جمع الأصوات من المندوبين:

-يتم استدعاء 3949 مندوباً فردياً، وهم معظم مندوبي بايدن السابقين، بالإضافة إلى حوالي 750 مندوباً كبيراً، لاختيار المرشح.

-يقوم المرشحون بحملات بين المندوبين لكسب أصواتهم.

4. جولات التصويت:

- إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية في الجولة الأولى من التصويت، يستمر التصويت على شكل جولات.

- في الجولات اللاحقة، يشارك المندوبون جميعهم، بما في ذلك المندوبون الكبار، في التصويت.